У Дніпрі через чорну кішку сталася ДТП: відео моменту зіткнення

У Шевченківському районі Дніпра сталася надзвичайна подія. Там 2 автомобілі зіткнулися через кішку.

Річ у тім, що один із керманичів намагався врятувати тварину. Згодом оприлюднили відео моменту аварії.

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Кішка сильно запанікувала

Цю ДТП на вулиці Панікахи зняли комунальні камери відеоспостереження. На кадрах помітно, що кішка чорного кольору різко вибігає на дорогу. Тварина злякалася та почала бігати в різні сторони.

Водій сірого легковика різко загальмував. Проте автомобіль, який був позаду, ймовірно, був на недостатній дистанції. Тому вони зіткнулися та зупинились посеред дороги.

Проте варто зауважити, що удар був не надто сильним. На щастя, тварина в моменті інциденту не постраждала.

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23 червня повідомили, що в Дніпрі маршрутка жорстко врізалася у стовп. У ДТП постраждали 2 людини – пасажира та водія. У них виявили забої та порізи на голові й руках.

Згодом очевидці розповіли, що це трапилося через собаку, який вибіг на дорогу. Мовляв, керманич не винен, бо лише намагався врятувати тваринку.

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ДТП через кота, який перебігав дорогу в недозволеному місці, зіткнулися два легковики.

Панікахи. Ви вірите в прикмети? Одна з прикмет: "тримай дистанцію – не в'їдеш у д*пу".