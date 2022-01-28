Дело в том, что один из водителей пытался спасти животное. Впоследствии обнародовали видео момента аварии.

Днем ранее Водитель Mitsubishi влетел в электроопору на Янтарной в Днепре: в сети показали момент ДТП

Кошка сильно запаниковала

Это ДТП на улице Паникахи сняли коммунальные камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что кошка черного цвета резко выбегает на дорогу. Животное испугалось и начало бегать в разные стороны.

Водитель серой легковушки резко затормозил. Тем не менее, автомобиль, который был позади, вероятно, был на недостаточной дистанции. Поэтому они столкнулись и остановились посреди дороги.

Однако следует заметить, что удар был не слишком сильным. К счастью, животное в момент инцидента не пострадало.

Момент ДТП из-за кошки в Днепре: смотрите видео

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23 июня сообщили, что в Днепре маршрутка жестко врезалась в столб. В ДТП пострадали 2 человека – пассажир и водитель. У них обнаружили ушибы и порезы на голове и руках.

Впоследствии очевидцы рассказали, что это случилось из-за собаки, которая выбежала на дорогу. Мол, водитель не виноват, потому что только пытался спасти животное.

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Читайте полный текст сообщения телеграма Dnepr_Black:

ДТП из-за кота, который перебегал дорогу в неположенном месте, столкнулись две легковушки.

Паникахи. Вы верите в приметы? Одна из примет: "держи дистанцию – не въедешь в п*пу".