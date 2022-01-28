Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 января. По предварительной версии, водитель авто не справился с управлением на дороге.

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Водитель погиб

На месте происшествия работали спасатели. Автомобиль врезался в столб на такой скорости, что его сильно изуродовало.



Водитель авто в Днепре на скорости влетел в электроопору / Фото ГСЧС

Водителя пришлось вытаскивать из салона с помощью спецсредств. К сожалению, 24-летний мужчина погиб на месте аварии.



Автомобиль смяло, водитель погиб на месте ДТП / Фото ГСЧС

Тело руководителя передали работникам экстренной медицинской помощи. Его забрали в Днепровскую Городскую клиническую больницу №6 с предварительным диагнозом клиническая смерть.



Спасатели извлекли тело из салона авто и передали медикам / Фото ГСЧС

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Ликвидировали последствия ДТП 8 спасателей.

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Авто протаранило магазин

Другое жуткое автопроисшествие произошло 20 января вблизи Харькова. Ночью водитель Hyundai на большой скорости влетел в здание магазина.

ДТП произошло в поселке Васищево на Харьковщине. От удара авто отбросило еще на 15 метров от магазина. Водитель чудом не врезался в жилые дома.



В сеть выложили видео момента ДТП возле Харькова / полиция Харьковской области

За несколько секунд до столкновения, водитель авто похвастался, что гонит на скорости 160 километров в час и его не остановила полиция. Сразу после этого он протаранил магазин.

Мужчина получил травмы, его отвезли в больницу. Известно, что он управлял авто в нетрезвом состоянии, поэтому на водителя составили административный протокол.