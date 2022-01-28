Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 січня. За попередньою версією, керманич авто не впорався з керуванням на дорозі.

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Водій загинув

На місці події працювали рятувальники. Автомобіль врізався в стовп на такій швидкості, що його сильно понівечило.



Водій авто в Дніпрі на швидкості влетів у електроопору / Фото ДСНС

Водія довелося витягувати з салону за допомогою спецзасобів. На жаль, 24-річний чоловік загинув на місці аварії.



Автомобіль зім'яло, водій загинув на місці ДТП / Фото ДСНС

Тіло керманича передали працівникам екстреної медичної допомоги. Його забрали до Дніпровської міської клінічної лікарні №6 з попереднім діагнозом клінічна смерть.



Рятувальники витягнули тіло з салону авто та передали медикам / Фото ДСНС

Поліцейські встановлюють обставини події. Ліквідували наслідки ДТП 8 рятувальників.

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Авто протаранило магазин

Інша моторошна автопригода сталася 20 січня поблизу Харкова. Вночі водій Hyundai на великій швидкості влетів у будівлю магазину.

ДТП відбулася у селищі Васищево на Харківщині. Від удару, авто ще відкинуло на 15 метрів від магазину. Водій дивом не врізався у житлові будинки.



У мережу виклали відео моменту ДТП біля Харкова / Поліція Харківської області

За кілька секунд до зіткнення, керманич авто похизувався, що жене на швидкості 160 кілометрів за годину і його не зупинила поліція. Одразу після цього він протаранив магазин.

Чоловік отримав травми, його відвезли до лікарні. Відомо, що він керував авто у нетверезому стані, тому на водія склали адміністративний протокол.