На вулиці Криворізькій у Дніпрі мотоцикліст жорстко зніс школярку. Удар був настільки сильним, що дитина перекинулася в повітрі.

Це трапилося 8 грудня о 15:26, коли дівчинка вибігла на дорогу. Слід зазначити, що ДТП трапилася приблизно за 10 метрів від пішохідного переходу.

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Яких травм вона зазнала

За даними ЗМІ, потерпілій 15 років. На записі спершу було видно 2 мотоцикли, які рухалися в напрямку проспекту Металургів.

Дівчина стояла на узбіччі з групою людей, а потім чомусь вирішила побігти. Проте її зніс мотоцикліст, який навіть не міг зреагувати в такій ситуації.



Дівчинка вибігла на дорогу / Скриншот 24 каналу

Неповнолітню госпіталізували до лікарні з переломом ноги та ушкодженням тазу. Ми не вставляємо відео з етичних міркувань. Проте ви можете переглянути його за цим посиланням. Не рекомендуємо це робити вразливим і неповнолітнім.



Залишилася лежати на дорозі / Скриншот 24 каналу

Інша аварія нещодавно

В Одесі на початку грудня трапилася жорстка аварія за участі службового автомобіля поліцейського з керівною посадою. Він збив жінку на переході, коли поїхав на червоне світло. Виявилося, що в авто були виконувач обов'язків керівника поліції Одещини та начальник одного з райвідділків.

Згодом туди приїхала швидка, проте госпіталізувати потерпілу не вдалося. Згодом стало відомо, що цьому завадив правоохоронець, який хотів сам відвезти жінку в лікарню. Цю справу почало розслідувати ДБР.