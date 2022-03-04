У Дніпрі пособник ворога знімав блокпости на відео й агітував за вторгнення Росії

Правоохоронці затримали жителя Дніпра. Чоловік знімав на камеру блокпости українських військових й агітував за вторгнення Росії

Українські правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку за фактом сприяння вчиненню планування, підготовки, розв'язування агресивної війни та воєнного конфлікту.

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Пособник росіян знімав на камеру українські блокпости

Житель Дніпра зняв на камеру блокпост українських військових та надіслав його у месенджер представникам країни-агресора. Це відео потім передали російським спецслужбам, які планують, готують та ведуть агресивну війну в Україні.

Крім того, він розповсюджував в мережі відеозаписи щодо підтримки вторгнення Росії на територію України.

Зрадник – під вартою

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили понад 60 патронів калібром 5,45 міліметра та заборонену комуністичну символіку.

Пособнику окупантів вже образи запобіжний захід – тримання під вартою.

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