Тому навіть найменш якісне та примітне фото може забрати чиєсь життя. Адже тоді ворог знатиме, куди потрібно навести прицілювання артилерії.
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Не показуйте війну в прямому ефірі
У Центрі протидії дезінформації наголосили, що не можна робити те, що допомагає загарбникам. А лайки та коменти не варті того, щоб сприяти знищенню нашої землі та народу.
Звертаємося до всіх блогерів, медіа та тих, хто викладає в мережу фото та відео обстрілів українських земель окупантами в прямому ефірі. Не допомагайте ворогу коригувати вогонь,
– наголосили в повідомленні.
Щоб не бути причетним до вбивства українців варто лише бути не надто "оперативним". Адже фото нікому не нашкодять, якщо затримати їхню публікацію хоч на кілька годин.
Застереження до українців / Зображення РНБО
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