Тому навіть найменш якісне та примітне фото може забрати чиєсь життя. Адже тоді ворог знатиме, куди потрібно навести прицілювання артилерії.

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Не показуйте війну в прямому ефірі

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що не можна робити те, що допомагає загарбникам. А лайки та коменти не варті того, щоб сприяти знищенню нашої землі та народу.

Звертаємося до всіх блогерів, медіа та тих, хто викладає в мережу фото та відео обстрілів українських земель окупантами в прямому ефірі. Не допомагайте ворогу коригувати вогонь,

– наголосили в повідомленні.

Щоб не бути причетним до вбивства українців варто лише бути не надто "оперативним". Адже фото нікому не нашкодять, якщо затримати їхню публікацію хоч на кілька годин.



Застереження до українців / Зображення РНБО

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