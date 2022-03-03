Поэтому даже самое качественное и примечательное фото может унести чью-то жизнь. Тогда ведь враг будет знать, куда нужно привести прицеливание артиллерии.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Не показывайте войну в прямом эфире

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что нельзя делать то, что помогает захватчикам. А ругательства и комментарии не стоят того, чтобы способствовать уничтожению нашей земли и народа.

Обращаемся ко всем блогерам, медиа и тем, кто выкладывает в сеть фото и видео обстрелов украинских земель оккупантами в прямом эфире. Не помогайте врагу корректировать огонь,
– отметили в сообщении.

Чтобы не быть причастным к убийству украинцев, стоит лишь быть не слишком "оперативным". Фото ведь никому не навредят, если задержать их публикацию хоть на несколько часов.

РНБО знову просить не публікувати влучання снарядів
Застереження до українців / Зображення РНБО

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