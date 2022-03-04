Украинские правоохранители задержали и сообщили о подозрении мужчине по факту содействия планированию, подготовке, развязыванию агрессивной войны и военного конфликта.

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Пособник россиян снимал на камеру украинские блокпосты

Житель Днепра снял на камеру блокпост украинских военных и послал его в мессенджер представителям страны-агрессора. Это видео затем передали российским спецслужбам, планирующим, готовящим и ведущим агрессивную войну в Украине.

Кроме того, он распространял в сети видеозаписи о поддержке вторжения России на территорию Украины.

Предатель – под стражей

Во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины изъяли более 60 патронов калибром 5,45 миллиметра и запрещенную коммунистическую символику.

Пособнику оккупантов уже объявлена мера пресечения – содержание под стражей.