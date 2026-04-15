У Дніпрі прогриміли вибухи: після атаки БпЛА виникла пожежа

Ударні дрони ворога дісталися до Дніпра вночі 15 квітня. У місті чули вибухи.

Про наслідки атаки повідомили в ОВА. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

Що відомо про обстріл Дніпра 15 квітня та його наслідки? Уночі 15 квітня російська армія запустила десятки безпілотників на українські землі. Частина з них залетіла до Дніпропетровської області та загрожувала Дніпру. Близько 3 ранку у місті чули вибухи.

Ворог завдав удару по Дніпру. Сталося займання адміністративної будівлі. Попередньо, минулося без постраждалих,

– проінформували в ОВА.

На момент публікації атака БпЛА тривала. Більшість ворожих цілей прямували західним напрямком.

