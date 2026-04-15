У Дніпрі прогриміли вибухи: після атаки БпЛА виникла пожежа
- У Дніпрі сталася атака дронів ворога.
- Виникла пожежа в адміністративній будівлі.
Ударні дрони ворога дісталися до Дніпра вночі 15 квітня. У місті чули вибухи.
Про наслідки атаки повідомили в ОВА. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.
Ворог завдав удару по Дніпру. Сталося займання адміністративної будівлі. Попередньо, минулося без постраждалих,
– проінформували в ОВА.
На момент публікації атака БпЛА тривала. Більшість ворожих цілей прямували західним напрямком.
Пожежа у Дніпрі після удару БпЛА: дивіться відео ОВА
Де раніше лунали вибухи цієї доби?
- Удень 14 квітня ворог атакував Зарічний район Сум, бив по об'єктах цивільної інфраструктури. Це спричинило масштабні пожежі.
- Також російські безпілотники вдарили по Черкасах – загинув 8-річний хлопчик, 9 людей зазнали поранень, пошкоджені 4 багатоповерхівки.