У Дніпрі прогриміли вибухи: ворог атакує "Шахедами"

Росіяни продовжують атакувати Україну вранці 29 квітня, використовуючи ударні безпілотники. Під ударом противника, зокрема, опинилося Дніпро.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

У Дніпровському районі повітряну тривогу оголосили орієнтовно о 09:41. Незадовго після цього у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про безпілотник, який рухався курсом на обласний центр із західного напрямку.

Близько 10:17 у мережі з'явилася перша інформація про те, що у місті було гучно. Керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомляв, що вибухи пов'язані з роботою протиповітряної оборони.

У Дніпрі чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у нашому телеграм-каналі.

Станом на момент публікації місцева влада не оприлюднювала інформації стосовно потенційних наслідків російської атаки та можливої наявності постраждалих серед цивільного населення. Деталі, ймовірно, будуть згодом.

Які наслідки російської атаки?

Уночі Росія атакувала Немишлянський, Слобідський, Основ'янський та Індустріальний райони Харкова. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, зокрема сталося влучання безпілотника в одну з АЗС.

В Одеській області внаслідок російської атаки спалахнули пожежі у житлових будинках, господарчій споруді та гаражах. Також пошкоджень зазнав вантажний автомобіль. Відомо про щонайменше двох поранених.

У Сумській області під комбінованим ударом опинився Шосткинський район. Там атакували житловий сектор, внаслідок чого спалахнули пожежі. За попередньою інформацією ДСНС, загинула 1 людина, ще 1 поранена.

До слова, начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат пояснював, що союзники не можуть збивати повітряні цілі над Україною через юридичні і технічні обмеження.