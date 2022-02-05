У Дніпрі п'яний водій влетів у вантажівку: постраждала 19-річна дівчина

У Дніпрі сталася ДТП за участі легковика Volkswagen Jetta та вантажівки MAN. Унаслідок аварії постраждала 19-річна дівчина.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 лютого на Набережній Заводській, неподалік АЗС. Про це повідомляють місцеві засоби масової інформації, посилаючись на власні джерела.

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Що відомо про аварію у Дніпрі

За попередніми даними, водій Volkswagen Jetta в стані алкогольного сп'яніння врізався у вантажівку, яка рухалася попереду. Внаслідок інциденту постраждав кермувальник і 19-річна пасажирка. У салоні поліцейські знайшли речовину, схожу на наркотичну.

Правоохоронці самостійно дістали дівчину з деформованої машини та передали медикам.

Потерпілу госпіталізували до обласної лікарні. Туди ж поліцейські супроводжували постраждалого водія Volkswagen із переломом носа. Кермувальник вантажівки не постраждав.

Наразі співробітники правоохоронних органів встановлюють усі причини та обставини ДТП у Дніпрі.



У Дніпрі сталася ДТП / Фото "Днепр Оперативный"

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