У Дніпрі п'яний водій влетів у вантажівку: постраждала 19-річна дівчина
5 лютого 2022 , 20:27Читать новость на русском
Джерело:"Днепр Оперативный"
У Дніпрі сталася ДТП за участі легковика Volkswagen Jetta та вантажівки MAN. Унаслідок аварії постраждала 19-річна дівчина.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 лютого на Набережній Заводській, неподалік АЗС. Про це повідомляють місцеві засоби масової інформації, посилаючись на власні джерела.
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Що відомо про аварію у Дніпрі
- За попередніми даними, водій Volkswagen Jetta в стані алкогольного сп'яніння врізався у вантажівку, яка рухалася попереду. Внаслідок інциденту постраждав кермувальник і 19-річна пасажирка. У салоні поліцейські знайшли речовину, схожу на наркотичну.
- Правоохоронці самостійно дістали дівчину з деформованої машини та передали медикам.
- Потерпілу госпіталізували до обласної лікарні. Туди ж поліцейські супроводжували постраждалого водія Volkswagen із переломом носа. Кермувальник вантажівки не постраждав.
Наразі співробітники правоохоронних органів встановлюють усі причини та обставини ДТП у Дніпрі.
У Дніпрі сталася ДТП / Фото "Днепр Оперативный"
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