ДТП сталась близько 19:00 неподалік села Вишневе Лубенського району. Обставини великої аварії розслідує поліція.

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Зіткнулись фура, мікроавтобус, тягач та легковик

На місце автотрощі прибула слідчо-оперативна група та експерти.Вони з'ясували, що в аварію потрапили вантажівка Renault Magnum, легковик Cherry Amulet, мікроавтобус Mercedes-Benz-Sprinter та сідлового тягача Volvo із напівпричепом.

В аварії постраждали одразу 11 осіб. Їх доставили до Пирятинської, Лубенської та Сумської місцевих лікарень.

Хто постраждав у зіткненні:

водій легковика

водій мікроавтобуса

9 пасажирів мікроавтобуса.

Переважна більшість травмованих – мешканці Сумщини та Київщини. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо воно заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.

Дивіться фото з місця моторошної ДТП / Фото Нацполіції:

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