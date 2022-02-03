Аварія сталась перед в'їздом на Варварівський міст у Миколаєві. Неподалік автобусної зупинки водій не впорався з керуванням.
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Машина знесла металеву огорожу
Після цього автомобіль виїхав на тротуар та зніс кілька метрів металевої огорожі. Стрижень пробив наскрізь машину – увійшов біля двигуна та вийшов через задні двері.
За кермом Renault Kangoo був 71-річний водій. Чоловік не постраждав. Пояснити, що саме призвело до аварії він не зміг.
Дивіться відео з місця моторошної аварії в Миколаєві / Фото Novosti-N:
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