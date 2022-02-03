Аварія сталась перед в'їздом на Варварівський міст у Миколаєві. Неподалік автобусної зупинки водій не впорався з керуванням.

До теми Авто в'їхало в опору та розтрощило паркан: гучна ДТП у Борисполі

Машина знесла металеву огорожу

Після цього автомобіль виїхав на тротуар та зніс кілька метрів металевої огорожі. Стрижень пробив наскрізь машину – увійшов біля двигуна та вийшов через задні двері.

За кермом Renault Kangoo був 71-річний водій. Чоловік не постраждав. Пояснити, що саме призвело до аварії він не зміг.

Дивіться відео з місця моторошної аварії в Миколаєві / Фото Novosti-N:

Читайте також На Солом'янці у Києві машини провалилися під землю через прорив теплотраси

Останні резонансні аварії в Україні: коротко

  • Уночі біля села Великодолинське Одеської області сталася смертельна ДТП. Потяг наїхав на авто, водій загинув на місці.
  • У Дніпрі автомобіль протаранив вантажівку. Фура протягнула легковик через перехрестя, в результаті аварії двоє людей загинули.
  • На трасі Київ – Чоп зіштовхнулися вантажівки. З фур на дорогу повилітали вікна та пляшки з горілкою.