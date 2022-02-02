Легковики провалилися у яму передніми частинами. Виштовхати їх або виїхати з провалу власники не мали жодних шансів, тому їм довелося звернутися до рятувальників.

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На місці події працювали бійці "Київської служби порятунку", які визволяли автівки за допомогою спецзасобів.

Машини залило гарячою водою



Машини не могли виїхати з провалу / Фото КАРС

Як стверджують місцеві мешканці, аварія сталася близько 7:40 на вулиці Ніжинській, 18 у Солом'янському районі столиці.

Повідомлення до КАРС про інцидент надійшло майже о 8:00, після чого на місце вирушили 5 спеціалістів.

Рятувальники, що прибули на виклик, побачили, що передні колеса машин перебувають у суміші бруду та окропу.

Для того, аби витягти автівки, довелося використовувати пневмоподушки та шанцевий інструмент, а також дерев'яні бруски.



Наслідки аварії доведеться ліквідувати комунальникам / Фото КАРС

Впродовж 2 годин рятувальники займалися підняттям машин та буксуванням їх у безпечну зону.

Чи отримали автівки якісь пошкодження, наразі невідомо.

Звична для Києва ситуація

Як стверджують кияни, прориви застарілих ділянок теплотрас або постачання води за останні роки стали для столиці цілком розповсюдженим явищем. Іноді вода розмиває ґрунт та утворюж величезні провали асфальту, в яких опиняються автівки. Іноді обходиться і без участі машин. Так, наприкінці січня Прорізну вулицю у самісінькому центрі столиці затопило з каналізаційних труб.