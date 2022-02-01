За словами місцевих мешканців, труба зі шлаком, який відводять з Дарницької ТЕЦ, прорвала близько 23:00 ввечері 31 січня. Вода текла впродовж кількох годин, через що двір перетворився у суцільну калюжу.

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На місці події працювали комунальники, які перекрили трубу, але, звісно, не подолали наслідки аварії.

Вітер рознесе золу навкруги



Мешканці "Мега-сіті" занепокоєні черговою екологічною катастрофою / Фото з фейсбуку Αλέξανδρος τόμος

Очевидці аварії занепокоєні тим, що подібні інциденти на шлаковідвалі стаються вже не вперше та суттєво шкодять екології.

Крім того, у коментарі до допису про подію користувачі зазначили, що внаслідок прориву з водою витекли домішки бензопірену, сурми, миш'яку, ртуті, важких металів та дрібнодисперсного скла.

Коли зола висохне, вітер може рознести ці небезпечні речовини по всьому району.



Вода розмила чимало землі / Фото з фейсбуку Αλέξανδρος τόμος



Може досить в центрі мегаполісу, як люблять називати Київ, тримати таку бомбу, як золовідвал та труби, по яких золу зливають? Звісно я не виправдовую забудовника "МегаСіті" на Харківському шосе, який збудований над інженерними мережами,

– зазначив автор допису у фейсбуці.

Дивіться відео з місця прориву труби зі шлаком Дарницької ТЕЦ:

Заступника Кличка підозрюють у знехтуванні екологічною катастрофою

Згідно з відкритою інформацією, Дарницький район Києва є місцем з найвищими показниками забруднення повітря. Зокрема, через діяльність Дарницької ТЕЦ та наявності покинутих приміщень колишнього заводу "Радикал". 31 січня за нібито знехтування екологічною катастрофою повідомили про підозру заступнику Володимира Кличка Петру Пантелєєву. За даними прокуратури, посадовець буцімто ухилявся від ліквідації забруднення території ртуттю впродовж 2014 – 2021 років. На території заводу перебуває майже 200 тисяч тонн небезпечного металу.