Авария произошла перед въездом на Варваровский мост в Николаеве. Недалеко от автобусной остановки водитель не справился с управлением.
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Машина снесла металлическое ограждение
После этого автомобиль выехал на тротуар и снес несколько метров металлического ограждения. Стержень пробил машину насквозь – вошел возле двигателя и вышел через заднюю дверь.
За рулем Renault Kangoo был 71-летний водитель. Мужчина не пострадал. Объяснить, что именно привело к аварии – он не смог.
Смотрите видео с места жуткой аварии в Николаеве / Фото Novosti-N:
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