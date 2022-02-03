Авария произошла перед въездом на Варваровский мост в Николаеве. Недалеко от автобусной остановки водитель не справился с управлением.

К теме Авто въехало в опору и разбило забор: громкое ДТП в Борисполе

Машина снесла металлическое ограждение

После этого автомобиль выехал на тротуар и снес несколько метров металлического ограждения. Стержень пробил машину насквозь – вошел возле двигателя и вышел через заднюю дверь.

За рулем Renault Kangoo был 71-летний водитель. Мужчина не пострадал. Объяснить, что именно привело к аварии – он не смог.

Смотрите видео с места жуткой аварии в Николаеве / Фото Novosti-N:

Обратите внимание! СМИ пишут, что похожая авария произошла в апреле 2020 года. Тогда металлический штырь проткнул лобовое стекло "Жигулей". Он оказался в переднем пассажирском сиденье. К счастью, там никого не было.

Читайте также На Соломенке в Киеве машины провалились под землю из-за прорыва теплотрассы

Последние резонансные аварии в Украине: коротко