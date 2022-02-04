ДТП произошло около 19:00 возле села Вишневое Лубенского района. Обстоятельства крупной аварии расследует полиция.

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Столкнулись фура, микроавтобус, тягач и легковушка

На место аварии прибыла следственно-оперативная группа и эксперты. Они выяснили, что в аварию попали грузовик Renault Magnum, легковушка Cherry Amulet, микроавтобус Mercedes-Benz-Sprinter и седельный тягач Volvo с полуприцепом.

В аварии пострадали сразу 11 человек. Их доставили в Пирятинскую, Лубенскую и Сумскую местные больницы.

Кто пострадал в столкновении:

водитель легковушки,

водитель микроавтобуса,

9 пассажиров микроавтобуса.

Большинство травмированных – жители Сумщины и Киевщины. Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, если оно причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения.

Смотрите фото с места жуткого ДТП / Фото Нацполиции:

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