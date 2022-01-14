У Дніпрі з річки почав бити "гейзер": відео та фото надзвичайного явища

Дніпрян вразило надзвичайно дивне явище. У їхньому місті з річки почав бити гейзер, який топить кригу довкола себе.

Це відбувалося на ділянці річки Дніпро між Храмом на честь собору Іоанна Хрестителя та Новим мостом. Згодом оприлюднили вражаючі фото та відео з цього місця.

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Як чиновники це пояснили

Оскільки "гейзер" не природний, журналісти звернулися за коментарем до міськради Дніпра. Там це одразу пояснили.

За словами чиновників, вода почала бити з труби водопостачання. Тому жодної загрози забруднення водойми немає. Проте наразі ще невідомо, де саме стався прорив. Коли фахівці це з'ясують, для усунення проблеми залучать водолазів.

На річці Дніпро утворився "гейзер" / Фото "Інформатор"

Екологи припустили гірше

Також представники ЗМІ вирішили поспілкуватися з екологинею Тетяною Лампікою. Вона зазначила, що це може бути не так добре, як вважають чиновники.

Її насторожило те, що температура води "гейзера" вища, ніж температура води в річці. Мовляв, це може свідчити про те, що один із закладів набережної міг прокласти каналізаційну трубу. Якщо це справді так, то в річку систематично зливають відходи.

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Епічний прорив у іншому місті

У листопаді повідомили, що в Харкові стався надзвичайний прорив труби. Там прямісінько посеред двору житлових будинків з під землі виривався багатометровий фонтан.

На відео, які оприлюднили в мережі, струмінь води досягав висоти кількох поверхів житлового будинку. Туди одразу направили аварійну бригаду й фахівці почали усувати несправність трубопроводу.

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