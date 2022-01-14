Це відбувалося на ділянці річки Дніпро між Храмом на честь собору Іоанна Хрестителя та Новим мостом. Згодом оприлюднили вражаючі фото та відео з цього місця.

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Як чиновники це пояснили

Оскільки "гейзер" не природний, журналісти звернулися за коментарем до міськради Дніпра. Там це одразу пояснили.

За словами чиновників, вода почала бити з труби водопостачання. Тому жодної загрози забруднення водойми немає. Проте наразі ще невідомо, де саме стався прорив. Коли фахівці це з'ясують, для усунення проблеми залучать водолазів.

На річці Дніпро утворився "гейзер" / Фото "Інформатор"

Екологи припустили гірше

Також представники ЗМІ вирішили поспілкуватися з екологинею Тетяною Лампікою. Вона зазначила, що це може бути не так добре, як вважають чиновники.

Її насторожило те, що температура води "гейзера" вища, ніж температура води в річці. Мовляв, це може свідчити про те, що один із закладів набережної міг прокласти каналізаційну трубу. Якщо це справді так, то в річку систематично зливають відходи.

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Епічний прорив у іншому місті

У листопаді повідомили, що в Харкові стався надзвичайний прорив труби. Там прямісінько посеред двору житлових будинків з під землі виривався багатометровий фонтан.

На відео, які оприлюднили в мережі, струмінь води досягав висоти кількох поверхів житлового будинку. Туди одразу направили аварійну бригаду й фахівці почали усувати несправність трубопроводу.

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