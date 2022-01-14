Это происходило на участке реки Днепр между Храмом в честь собора Иоанна Крестителя и Новым мостом. Впоследствии обнародовали впечатляющие фото и видео с этого места.

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Как чиновники это объяснили

Поскольку "гейзер" не естественный, журналисты обратились за комментарием в горсовет Днепра. Там это сразу объяснили.

По словам чиновников, вода стала бить из трубы водоснабжения. Поэтому никакой угрозы загрязнения водоема нет. Однако пока неизвестно, где именно произошел прорыв. Когда специалисты это узнают, для устранения проблемы привлекут водолазов.

На реке Днепр образовался "гейзер" / Фото "Информатор"

Экологи предположили худшее

Также представители СМИ решили пообщаться с экологом Татьяной Лампикой. Она отметила, что это может быть не так хорошо, как считают чиновники.

Ее насторожило то, что температура воды "гейзера" выше температуры воды в реке. Мол, это может свидетельствовать о том, что одно из заведений набережной могло проложить канализационную трубу. Если это так, то в реку систематически сливают отходы.

Гейзер бьет из-под воды и топит лед: смотрите видео

Эпичный прорыв в другом городе

В ноябре сообщили, что в Харькове произошел чрезвычайный прорыв трубы. Там прямо посреди двора жилых домов из-под земли вырывался многометровый фонтан.

На видео, которые обнародовали в сети, струя воды достигала высоты нескольких этажей жилого дома. Туда сразу направили аварийную бригаду и специалисты начали устранять неисправность трубопровода.

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