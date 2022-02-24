У Дніпрі сирени сповіщатимуть про початок комендантської години

24 лютого 2022 , 22:22
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Джерело:

"Суспільне"

Через вторгнення Росії до України 24 лютого у низці міст запровадили комендантську годину. Міська рада Дніпра зазначила, що про її початок сповіщатимуть сирени.

Комендантська година у місті та області триватиме з 22:00 до 06:00. Її запровадив Дніпропетровський регіональний штаб в області.

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Які є обмеження

Під час комендантської години є заборона на пересування транспортом. Для дозволу руху слід отримати спецперепуски.  Крім цього, не можна виходити на вулицю. Після завершення комендантської години транспортні перевезення будуть у звичайному режимі.

Комендантську годину вже запровадили у таких містах:

  • Одеса;
  • Миколаїв;
  • Рівне;
  • Київ;
  • Черкаси;
  • Чернігів.
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Автор: Марія Масюк