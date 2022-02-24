Комендантский час в городе и области продлится с 22:00 до 06:00. Его внедрил Днепропетровский региональный штаб в области.

На тему В Днепропетровской области вводят комендантский час

Какие есть ограничения

Во время комендантского часа есть запрет на передвижение транспортом. Для разрешения движения следует получить спецперепуск. Кроме этого нельзя выходить на улицу. После завершения комендантского часа транспортные перевозки будут в обычном режиме.

Комендантский час уже введен в таких городах:

Одесса;

Николаев;

Ровно;

Киев;

Черкассы;

Чернигов.

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