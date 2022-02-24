Комендантська година у місті та області триватиме з 22:00 до 06:00. Її запровадив Дніпропетровський регіональний штаб в області.
До теми У Дніпропетровській області вводять комендантську годину
Які є обмеження
Під час комендантської години є заборона на пересування транспортом. Для дозволу руху слід отримати спецперепуски. Крім цього, не можна виходити на вулицю. Після завершення комендантської години транспортні перевезення будуть у звичайному режимі.
Комендантську годину вже запровадили у таких містах:
- Одеса;
- Миколаїв;
- Рівне;
- Київ;
- Черкаси;
- Чернігів.