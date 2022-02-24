Комендантська година у місті та області триватиме з 22:00 до 06:00. Її запровадив Дніпропетровський регіональний штаб в області.

До теми У Дніпропетровській області вводять комендантську годину

Які є обмеження

Під час комендантської години є заборона на пересування транспортом. Для дозволу руху слід отримати спецперепуски. Крім цього, не можна виходити на вулицю. Після завершення комендантської години транспортні перевезення будуть у звичайному режимі.

Комендантську годину вже запровадили у таких містах:

  • Одеса;
  • Миколаїв;
  • Рівне;
  • Київ;
  • Черкаси;
  • Чернігів.