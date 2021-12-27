У Дніпрі спалахнув відомий артцентр "Квартира": фото наслідків пожежі

27 грудня 2021 , 11:38
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Джерело:

ДСНС Дніпропетровщини

До відомого дніпровського артцентру "Квартира" 27 грудня приїхали рятувальники. Там на світанку раптово спалахнула пожежа.

Рятувальникам про загоряння повідомили приблизно о 6:20. Туди негайно направили одразу кілька пожежних автомобілів.

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Приїхали 3 автомобілі пожежників / Фото ДСНС

Показали руйнування у "Квартирі"

У ДСНС повідомили, що загорілася лише одна кімната приміщення у двоповерховій будівлі. Коли пожежники прибули, горіла вже площа 30 квадратних метрів.


Із вікон виривався стовп диму / Фото ДСНС

Погасити все вдалося приблизно за пів години. Що знищив вогонь:

  • речі домашнього вжитку;
  • меблі;
  • побутову техніку;
  • підлогу;
  • внутрішнє облицювання стін приміщення.

Рятувальники на місці пожежі в артцентрі "Квартира": дивіться відео 

На щастя, люди внаслідок інциденту не постраждали. Слідчі почали встановлювати причину займання.


Автомобілі пожежників на цьому виклику / Фото ДСНС

Про те, що горів артцентр, а не звичайне помешкання повідомило видання "Днепр оперативный". Про це журналістам повідомили анонімні джерела.

Інша пожежа напередодні

У Чернівцях 26 грудня трапилося займання в Різдвяному містечку. Це сталося приблизно о 5 години ранку. Пожежу погасили ще до приїзду рятувальників.

Внаслідок інциденту постраждала 17-річна дівчина, яку госпіталізували. Стан дівчини оцінюють, як важкий. У неї діагностували значні опіки правої кисті, стегна та верхньої частини обличчя.

Автор: Олександр Марчак