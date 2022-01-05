У Дніпрі випадково знайшли жінку, яку родина шукала 20 років

У Дніпрі під час розслідування смерті чоловіка випадково знайшли 57-річну жінку, яку родина розшукувала 20 років. Дивовижна історія трапилася 4 січня.

Ба більше, з 2010 року зникла без вісти офіційно вважалася загиблою. Втім несподівана загибель її співмешканця розплутала загадкову історію.

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Трагедія розкрила усі карти

О 12:00 4 січня житель Дніпра повідомив у поліцію, що знайшов біля школи №111 труп чоловіка. Тіло лежало там з 5:00 ранку.

Виявилося, що померлий – місцевий безхатько.

Це підтвердила жінка-свідок, яка знала покійного.



Жінку 20 років розшукувала родина / Фото "Інформатора"

Приховане життя

Зрештою з'ясувалося, що жінка приїхала у Дніпро з Криму ще у 2000 році. Вона вирішила залишитися у чоловіка, в якого гостювала. Втім, після його смерті родичі вигнали жінку на вулицю, й вона стала безпритульною.

Тим часом всі ці роки її шукала власна сім'я. Однак Бахчисарайський суд визнав її померлою у 2010 році.

Наразі правоохоронці забрали жінку до відділку й намагаються вийти на зв'язок з її близькими.