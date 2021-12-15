У Дніпрі знову "замінували" школу: дітей та вчителів екстрено евакуювали

У Дніпрі в школі №111 вже третій чи четвертий раз поспіль повідомили про нібито мінування. Чергове попередження надійшло 15 грудня.

Через потенційну загрозу вибуху дітей та увесь персонал терміново евакуювали із приміщення, вивівши на вулицю. Інцидент трапився на вулиці Героїв.

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Вибігали, хто в чому міг

Батько однієї з учениць Павло Ткаченко поскаржився на те, що один і той самий сценарій повторюється у школі його доньки раз за разом протягом двох місяців.

Дитина розповіла йому, що діти нібито змушені вибігати на холод без верхнього одягу та речей. Однак ще одна мама школяра Наталя Беркун стверджує, що цього разу діти таки встигли взяти із собою теплі речі, хоч одягатися й довелося вже на вулиці.

"Жартівники" не заспокоюються

Такж жінка розповіла, що останнім часом жертвами телефонних "терористів", окрім школи №111, стали також освітні заклади №130 та 23, а також торговельно-розважальний центр "Нео Плаза".

Марафон триває

Рівно місяць тому, 15 листопада, повідомлення про псевдомінування вже надходило у школу №111. Тоді ж такий самий дзвінок пролунав і у школі №23.

Крім того, влаштувати паніку зловмисники спробували 8 грудня у тій самі школі №111 та закладах №33 і 35.

Не минуло й доби, як аноніми повідомили про загрозу вибуху в школах №23 та 21.

У школу прибули рятувальники, сапери, вибухотехніки та поліція й негайно почали перевірку будівлі. При цьому учнів відвели від неї на безпечну відстань.

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