На Дніпропетровщині викрили "антикорупціонерів", які вимагали гроші з бізнесу

На Дніпропетровщині викрили злочинну діяльність громадської організації, котра імітувала боротьбу з корупцією, але насправді вимагала хабарі з бізнесу.

Провертати свої схеми зловмисникам вдавалося завдяки шантажу – адже у разі відмови підприємців давати гроші, їм створювали "суспільний резонанс" та умисно псували репутацію.

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Чоловіка вивела на чисту СБУ та поліція / Фото СБУ

Вибивали тисячі доларів

Ініціатором оборудки був очільник місцевої громадської організації.

Він детально перевіряв наявність у державних реєстрах та базах даних дозвільних документів, а в разі якихось пробілів подавав заяву до правоохоронних органів.

Після цього він наполягав на зустрічах тет-а-тет із підприємцями і пропонував вирішити питання за 3 – 5 тисяч доларів хабаря.

Тих бізнесменів, які не приставали на умови шантажиста, очікувала ціла низка проблем: від блокування підприємства до показових акцій за участю преси, які висвітлювалися як боротьба з недобросовісними підприємцями.



Зловмисник тривалий час шантажував бізнес і вимагав чималі хабарі / Фото СБУ



За 3 – 5 тисяч доларів псевдоантикорупціонер обіцяв припинити цькування підприємців / Фото СБУ

Дісталося навіть поліції

У такий самий спосіб підозрюваний намагався маніпулювати навіть представниками поліції. Від них він вимагав "правильного" розгляду його заяв.

Зрештою правоохоронці таки затримали хабарника під час отримання 70 тисяч гривень винагороди за невтручання у паливний бізнес одного з бізнесменів, якого він встиг посадити "на гачок".



Зловмисник очолював громадську організацію, яка нібито боролася з корупцією / Фото СБУ



Активіста спіймали на гарячому – під час отримання 70 тисяч гривень хабаря / Фото СБУ

Обшуки розвалили хитрий план

Під час санкціонованих обшуків в офісі громадської організації, вдома в головного "активіста" та в його авто знайшли: мобільні телефони та жорсткі диски з доказами протиправної діяльності, документацію та "чорнову" бухгалтерію розрахунків з підприємцями, яких вдалося залякати шантажем.

Чоловіку оголосили про підозру в підкупі службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Йому загрожує ув'язнення на 3 – 7 років, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 3 років, а також конфіскація майна. Наразі триває слідство.

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