Проворачивать свои схемы злоумышленникам удавалось благодаря шантажу – ведь в случае отказа предпринимателей давать деньги, им создавали "общественный резонанс" и умышленно портили репутацию.

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Мужчину вывели на чистую СБУ и полиция / Фото СБУ

Выбивали тысячи долларов

Инициатором мошенничества был глава местной общественной организации.

Он детально проверял наличие в государственных реестрах и базах данных разрешительных документов, а в случае каких-то пробелов подавал заявление в правоохранительные органы.

После этого он настаивал на встречах тет-а-тет с предпринимателями и предлагал решить вопрос за 3 – 5 тысяч долларов взятки.

Тех бизнесменов, которые не приставали на условия шантажиста, ожидал целый ряд проблем: от блокировки предприятия до показательных акций с участием прессы, которые освещались как борьба с недобросовестными предпринимателями.

Злоумышленник длительное время шантажировал бизнес и требовал немалые взятки / Фото СБУ

За 3 – 5 тысяч долларов псевдоантикоррупционер обещал прекратить травлю предпринимателей / Фото СБУ

Досталось даже полиции

Таким же образом подозреваемый пытался манипулировать даже представителями полиции. От них он требовал "правильного" рассмотрения его заявлений.

В конце концов правоохранители все же задержали взяточника во время получения 70 тысяч гривен вознаграждения за невмешательство в топливный бизнес одного из бизнесменов, которого он успел посадить "на крючок".

Злоумышленник возглавлял общественную организацию, которая якобы боролась с коррупцией / Фото СБУ

Активиста поймали с поличным – во время получения 70 тысяч гривен взятки / Фото СБУ

Обыски развалили хитрый план

Во время санкционированных обысков в офисе общественной организации, дома у главного "активиста" и в его авто нашли: мобильные телефоны и жесткие диски с доказательствами противоправной деятельности, документацию и "черновую" бухгалтерию расчетов с предпринимателями, которых удалось запугать шантажом.

Мужчине объявили о подозрении в подкупе служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы. Ему грозит заключение на 3 – 7 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет, а также конфискация имущества. Сейчас идет следствие.

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