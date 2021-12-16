Пресс-служба СБУ рассказала, что руководителем группировки был один из лидеров "ИГИЛ". Его украинские силовики задержали и экстрадировали в Грузию еще в мае 2020 года.
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В СБУ отметили, что в состав ячейки входило 12 человек. Из них 5 – граждане России. Их разыскивают за преступления в разных странах мира.
Также удалось установить, что злоумышленники – причастны к финансированию "Исламского государства" на территории Ближнего Востока. Более того, они переписывались с людьми, участвующими в боевых действиях в Сирии.
Чтобы замаскироваться, злоумышленники рассредоточились по отдельным адресам в разных районах города.
Всего провели 11 обысков и изъяли:
- оружие и патроны к нему;
- поддельные документы;
- средства связи.
СБУ арестовала еще 13 самолетов
- В декабре 2021 года СБУ арестовала еще 13 самолетов, которые нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированный полуостров Крым.
- Арестованные самолеты принадлежат российскому авиаперевозчику АО "Авиакомпания Смартавиа".
- Уголовное производство по таким статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена; незаконная переправка лиц через государственную границу Украины; нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
- В общем, по материалам СБУ, аресты наложили на 249 российских пассажирских самолета.
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