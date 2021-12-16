Пресслужба СБУ розповіла, що керівником угруповання був один із лідерів "ІДІЛ". Його українські силовики затримали та екстрадували до Грузії ще у травні 2020 року.

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У СБУ зауважили, що до складу осередку входило 12 людей. З них 5 – громадяни Росії. Їх розшукують за злочини у різних країнах світу.

Також вдалося встановити, що зловмисники – причетні до фінансування "Ісламської держави" на території Близького Сходу. Ба більше, вони листувалися з людьми, які беруть участь у бойових діях у Сирії.

Щоб замаскуватися, зловмисники розосередились за окремими адресами у різних районах міста.

Загалом провели 11 обшуків та вилучили:

зброю та набої до неї;

підроблені документи;

засоби зв'язку.

СБУ арештувала ще 13 літаків

У грудні 2021 року СБУ арештувала ще 13 літаків, які порушили порядок в'їзду та виїзду на тимчасово окупований півострів Крим.

Арештовані літаки належать російському авіаперевізнику АТ "Авіакомпанія Смартавіа".

Кримінальне провадження за такими статтями Кримінального кодексу України: державна зрада; незаконне переправлення осіб через державний кордон України; порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Загалом, за матеріалами СБУ, арешти наклали на 249 російських пасажирські літаки.

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