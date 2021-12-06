Це сталось через те, що літаки порушили порядок в'їзду та виїзду на тимчасово окупований півострів Крим. Тобто вони діяли попри правила закордонних перельотів.

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Авіаперевізник незаконно транспортував людей через державний кордон України.

Яка мета арешту

СБУ наклала арешт через кримінальне провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада;

незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;

момент набуття права власності за договором.

Відповідно до досудового розслідування, наразі 37 авіакомпаній Росії регулярно перевозять пасажирів до окупованого Криму, порушуючи закони України. Арешт та слідчі дії дадуть можливість обмежити польоти цих літаків до європейських країн.

Зверніть увагу! За матеріалами СБУ, арешти наклали на 249 російських пасажирські літаки.