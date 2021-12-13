Наразі Служба безпеки України перевіряє інформацію та проводить комплексні заходи зі запобігання та нейтралізації терористичних загроз, пов'язаних із незаконним обігом боєприпасів.

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Протиправну діяльність організував місцевий житель, раніше засуджений за виготовлення саморобної вибухівки. Підпільну зброярню він обладнав на території власного домоволодіння в одному з населених пунктів поблизу столиці,

– йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, готову продукцію фігурант планував реалізувати через особисті зв'язки у кримінальних колах. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили:

велику кількість тротилу та інших вибухонебезпечних речовин;

компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв;

бойові гранати із запалами;

10 одиниць вогнепальної зброї з глушниками;

майже 2 тисячі набоїв різного калібру;

комплектуючі до вогнепальної зброї;

станкове та спеціалізоване лабораторне обладнання.

У пресцентрі Служби безпеки додали, що вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Зверніть увагу! В межах відкритого кримінального провадження зловмиснику планують повідомити про підозру та обрати міру запобіжного заходу. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Служба безпеки викрила підпільний цех із виготовлення вибухівки / Фото СБУ