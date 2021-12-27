Дніпрянин пробрався до квартири та побив господаря ноутбуком: чув "голоси" в голові

У Дніпрі 26 грудня чоловік пробрався до квартири, щоб пограбувати її. Коли його викрили, зловмисник почав бити господаря помешкання ноутбуком.

Про цю подію розповіли журналістам анонімні джерела. Вони також повідомили, що зловмисник нарікав на голоси, які нібито лунали у його голові.

Зауважте Наказали "голоси": дніпрянка спалила 90 тисяч і влаштувала пожежу

Спершу зайшов до дітей

Чоловікові, що пробрався до квартири, 25 років. Він нібито зайшов до дитячої кімнати й викрав там мобільні телефони та ноутбук. Після цього пробрався до спальні господарів помешкання, де його вже помітили. Мешканець квартири хотів провчити зловмисника, проте одразу отримав удар ноутбуком в голову.



Телефони, які хотів вкрасти зловмисник / Фото reporter.ua

Коли туди викликали патрульних, вони негайно затримали потенційного крадія техніки. Окрім "голосів", він розповідав і інші нереальні історії. Проте їхній зміст не розголошували.



Ноутбук, яким били господаря / Фото reporter.ua

Після цього підозрюваного забрали до відділку, щоб встановити обставини події. Наразі невідомо, чи відкривали кримінальне провадження.

Інший інцидент у цей день

Також 26 грудня в Одесі інший чоловік увірвався в чуже помешкання. Проте там зловмисник спершу зрізав двері болгаркою, а потім почав пошкоджувати каналізаційні труби.

Коли власниця квартири прийшла додому, одразу викликала правоохоронців. Вони затримали підозрюваного та він пояснив свої дії досить сумнівно. Мовляв, просто допомагав із ремонтом.

Буде цікаво – У Харкові злодій зламав дві ноги після пограбування дівчини: дивіться відео