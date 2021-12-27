Зловмисника затримали в день, коли це трапилося, 25 грудня. Власниця пошкодженої квартири розповіла, що не була вдома в момент проникнення.

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Усе різав болгаркою

Повідомлення про цей інцидент надійшло службовцям Нацгвардії. Коли вони прибули, виявилося, що потерпіла сама повідомила на гарячу лінію правоохоронців.

Жінка показала, що двері до її помешкання були зрізані. Невідомий чоловік після проникнення в житло почав ламати каналізаційні труби. На фото з місця видно, що для цього використали електроінструмент – болгарку з дисковою пилою.

Згодом зловмисник пояснив свої діяння тим, що хотів нібито допомогти в ремонтних роботах. Проте це, ймовірно, було не надто переконливо. Тому на місце викликали слідчих поліції, які почали проводити розслідування.

Що загрожує затриманому

Правоохоронці відкрили провадження за статтею Кримінального кодексу про порушення недоторканості житла. Якщо вину чоловіка зможуть довести в суді, йому загрожує до 3 років умовного ув'язнення. Проте також можливе лише накладання штрафу від 850 до 1 700.

Читайте повний текст допису 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України:

Гвардійці отримали повідомлення від чергового по місту. Прибувши на місце події до військовослужбовців звернулась громадянка, яка повідомила про те, що коли вона була на роботі до її домівки, шляхом зрізання дверей, незаконно проник невідомий чоловік. Даний громадянин влаштував безлад та зламав каналізаційні труби, пояснюючи свої діяння тим, що хотів нібито допомогти в ремонтних роботах. Зловмисника було доставлено до місцевого відділу за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 162 "Порушення недоторканності житла" ККУ.