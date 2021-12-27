Злоумышленника задержали в день, когда это случилось 25 декабря. Владелица поврежденной квартиры рассказала, что не была дома в момент проникновения.

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Все резал болгаркой

Сообщение об этом инциденте поступило служащим Нацгвардии. Когда они прибыли, оказалось, что потерпевшая сама сообщила на горячую линию правоохранителей.

Женщина показала, что дверь в ее квартиру была срезана. Неизвестный мужчина после проникновения в жилище начал ломать канализационные трубы. На фото с места видно, что для этого использовали электроинструмент – болгарку с дисковой пилой.

Впоследствии злоумышленник объяснил свои действия тем, что хотел якобы помочь в ремонтных работах. Однако это, вероятно, было не слишком убедительно. Поэтому на место вызвали следователей полиции, которые начали проводить расследование.

Что грозит задержанному

Правоохранители открыли производство по статье Уголовного кодекса о нарушении неприкосновенности жилья. Если вину мужчины смогут доказать в суде, ему грозит до 3 лет условного заключения. Однако также возможно только наложение штрафа от 850 до 1 700.

Читайте полный текст сообщения 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины:

Гвардейцы получили сообщение от дежурного по городу. Прибыв на место происшествия, к военнослужащим обратилась гражданка, которая сообщила о том, что когда она была на работе, когда в ее дом, путем срезания дверей, незаконно проник неизвестный мужчина. Данный гражданин устроил беспорядок и сломал канализационные трубы, объясняя свои деяния тем, что хотел якобы помочь в ремонтных работах. Злоумышленник был доставлен в местный отдел по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 162 "Нарушение неприкосновенности жилища" УКУ.