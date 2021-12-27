Про цю подію розповіли журналістам анонімні джерела. Вони також повідомили, що зловмисник нарікав на голоси, які нібито лунали у його голові.

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Спершу зайшов до дітей

Чоловікові, що пробрався до квартири, 25 років. Він нібито зайшов до дитячої кімнати й викрав там мобільні телефони та ноутбук. Після цього пробрався до спальні господарів помешкання, де його вже помітили. Мешканець квартири хотів провчити зловмисника, проте одразу отримав удар ноутбуком в голову.



Телефони, які хотів вкрасти зловмисник / Фото reporter.ua

Коли туди викликали патрульних, вони негайно затримали потенційного крадія техніки. Окрім "голосів", він розповідав і інші нереальні історії. Проте їхній зміст не розголошували.



Ноутбук, яким били господаря / Фото reporter.ua

Після цього підозрюваного забрали до відділку, щоб встановити обставини події. Наразі невідомо, чи відкривали кримінальне провадження.

Інший інцидент у цей день

Також 26 грудня в Одесі інший чоловік увірвався в чуже помешкання. Проте там зловмисник спершу зрізав двері болгаркою, а потім почав пошкоджувати каналізаційні труби.

Коли власниця квартири прийшла додому, одразу викликала правоохоронців. Вони затримали підозрюваного та він пояснив свої дії досить сумнівно. Мовляв, просто допомагав із ремонтом.

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