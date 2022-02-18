Ексголова Дніпропетровської облради Олійник пішов від "слуг", – ЗМІ

Святослав Олійник, який раніше очолював Дніпропетровську обласну раду, вирішив скласти депутатські повноваження. На виборах 2020 року він був першим номером від "Слуги народу".

Про те, що Святослав Олійник написав відповідну заяву, стало відомо 18 лютого. Місцевий "9 канал" оприлюднив переписку з приватного чату "слуг".

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Вільний від фракційної приналежності

За словами Святослава Олійника, однією з причин такого рішення стало бажання звільнитися від фракційної приналежності. Мовляв, основними повинні бути загальнолюдські цінності, дружні та ділові стосунки.

Бувають випадки, коли мандати сприяють цьому, а бувають, коли ні. Я вибираю свободу та чистоту відношень, а мандат повертаю партії,

– написав ексголова Дніпропетровської облради.

Він додав, що вже попередив про це чинного голову обласної ради Миколу Лукашука. Олійник висловив сподівання, що на його місце прийде активна та корисна для фракції людина.

Восени Святослава Олійника призначили керівником штабу партії "Удар" Віталія Кличка на Дніпропетровщині.



Святослав Олійник вирішив вийти з фракції "Слуга народу" / Фото "9 каналу"



Про своє рішення він повідомив колег у чаті фракції / Фото "9 каналу"

Рішення було прогнозованим

Ще в грудні Святослав Олійник заявив, що зі "Слугою народу" його нічого не пов'язує. Соратник Ігоря Коломойського повідомив, що не поділяє "політику, яку впроваджують у масштабах країни".

У мене немає образ, але немає й зобов'язань. Крім того, я не симпатизую політикам, які прагнуть до авторитаризму,

– пояснив Олійник.

Водночас ексголова Дніпропетровської облради зауважив, що не поспішає виходити з фракції. Мовляв, це йому жодним чином не заважає, але й не приносить користі.

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