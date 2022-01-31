Хотів пожартувати: школяра з Дніпра затримали за фейкове мінування

До поліції Дніпра 31 січня надійшло повідомлення про замінування однієї з місцевих шкіл. Повідомив про загрозу вибуху учень цього ж навчального закладу.

Він таким чином хотів пожартувати. Проте правоохоронці, ймовірно, мають трішки інше почуття гумору, тому батьків хлопця чекає покарання.

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Коротко про це "замінування"

Повідомлення про те, що в школі встановлена вибухівка, надійшло приблизно о 10 годині ранку на гарячу лінію "102". До навчального закладу одразу направили фахівців, які почали проводити перевірку.

Вибухотехніки пішли обстежувати приміщення з кінологами. Жодної вибухівки не виявили, але довелося евакуювати майже 300 дітей, а також працівників навчального закладу.



Дітей вивели зі школи / Фото gorod.dp.ua

Видання gorod.dp.ua повідомило, що мовилося про Навчально-виховний комплекс №4. Він розташований на вулиці Олександра Красносельського, 28а. Проте правоохоронці у своєму повідомленні це не уточнювали через таємницю слідства.



Мотиваційна стіна школи, яку "мінував" власний учень / Фото Jųlia Ĥiðźula

Чому покарають не школяра

Поки тривало обстеження вже почали й встановлювати особу зловмисника. Це було не надто важко та вже цього ж дня з ним поспілкувалися слідчі.

"Мінером" виявився 7-класник, який пояснив своє правопорушення тим, що це просто "був жарт". Про ймовірні наслідки своїх дій дитина просто не здогадувалася.

Однак, школяру лише 12 років. Тому відповідальність за вчинок нестимуть його батьки. На них уже склали протокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Відповідна стаття Адміністративного кодексу передбачає штраф від 850 до 1700 гривень.



Замінування в Україні / Інфографіка 24 каналу