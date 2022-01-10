Крали мільйони на ремонтах садочків: у Дніпрі викрили цинічну корупційну схему

У Дніпрі правоохоронці викрили зухвале розкрадання бюджетних коштів. Група осіб привласнила понад 4 мільйони гривень.

Слід зазначити, що ці гроші мали піти на ремонт дитячих садочків і шкіл. Справу вже передали до суду, тому підозрюваних невдовзі можуть покарати.

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Детальніше про це 10 січня розповіли в прокуратурі Дніпропетровщини. Там зазначили, що наразі підозрюваними є одразу 7 людей, серед яких 1 керівник комунального підприємства.

Правоохоронці встановили, що учасники злочинної групи привласнили приблизно 4,5 мільйона гривень. Їхня схема, ймовірно, функціонувала з серпня 2019 до лютого 2020 року.



Правоохоронці оголошують підозру фігуранту / Фото Прокуратури Дніпропетровщини

Як саме викрадали гроші

Слідчі встановили, що зловмисники внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт. Вони переважно стосувалися використання матеріалів, які не відповідали проєктній документації.

Згодом заступник директора комунального підприємства підписав вказані офіційні документи. Таким чином підприємство нібито неправомірно заплатило бюджетні кошти.



Слідчі на роботі у фігуранта справи / Фото Прокуратури Дніпропетровщини

Що загрожує за такі дії

Слідчі встановили, що до злочинної групи входили директори двох ТОВ, двоє підприємців та ще двоє звичайних громадян і посадовець.

За якими статтями їх будуть судити:

Привласнення майна зловживання службовим становищем, яке скоїла група осіб – від 7 до 12 років ув’язнення.

Службове підроблення – можливе умовне ув’язнення на 3 роки, з позбавленням права обіймати певні посади на цей же строк.

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