Следует отметить, что эти деньги должны были пойти на ремонт детских садов и школ. Дело уже передали в суд, поэтому подозреваемых вскоре могут наказать.

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Реализовывали свой "план" 2 года

Подробнее об этом 10 января рассказали в прокуратуре Днепропетровщины. Там отметили, что сейчас подозреваемыми являются сразу 7 человек, среди которых 1 руководитель коммунального предприятия.

Правоохранители установили, что участники преступной группы присвоили примерно 4,5 миллиона гривен. Их схема, вероятно, функционировала с августа 2019 по февраль 2020 года.



Правоохранители объявляют подозрение фигуранту / Фото Прокуратуры Днепропетровщины

Как именно воровали деньги

Следователи установили, что злоумышленники внесли ложные сведения в акты выполненных работ. Они преимущественно касались использования материалов, которые не соответствовали проектной документации.

Впоследствии заместитель директора коммунального предприятия подписал указанные официальные документы. Таким образом предприятие якобы неправомерно заплатило бюджетные средства.



Следователи на работе у фигуранта дела / Фото Прокуратуры Днепропетровщины

Что грозит за такие действия

Следователи установили, что в преступную группу входили директора двух ООО, двое предпринимателей и еще двое обычных граждан и чиновник.

По каким статьям их будут судить:

Присвоение имущества злоупотребление служебным положением, которое совершила группа лиц – от 7 до 12 лет заключения.

Служебный подлог – возможное условное заключение на 3 года, с лишением права занимать определенные должности на этот же срок.

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