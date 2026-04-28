Всю ніч і ранок ворог атакував Кривий Ріг: пошкоджено об'єкти інфраструктури, є жертва

Російські війська продовжують тероризувати Дніпропетровщину безпілотниками. Під ударом цього разу опинився Кривий Ріг. У місті фіксують пошкодження інфораструктури.

Також, на жаль, загинув один чоловік. Про наслідки обстрілу поінформував голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Що відомо про атаку на Кривий Ріг?

Зазначається, що росіяни протягом ночі й ранку обстрілювали місто ударними БпЛА. Через це пошкодження зазнав об'єкт інфраструктури.

Згодом Вілкул повідомив про новий удар по інфраструктурі й додав, що внаслідок атаки є жертва, ще один чоловік – поранений.

При цьому всі служби, комунальний транспорт, лікарні й соціальні установи у Кривому Розі продовжують працювати.

Тим часом окупанти били й по інших районах Дніпропетровщини. Під прицілом опинилися:

Нікополь;

Марганецька громада;

Мирівська громада;

Покровська громада;

Червоногригорівська громада.

Унаслідок обстрілу один чоловік отримав поранення. Пошкоджені приватні будинки та господарська споруда.