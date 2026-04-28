Всю ніч і ранок ворог атакував Кривий Ріг: пошкоджено об'єкти інфраструктури, є жертва

28 квітня, 08:53
Тетяна Бабич

Російські війська продовжують тероризувати Дніпропетровщину безпілотниками. Під ударом цього разу опинився Кривий Ріг. У місті фіксують пошкодження інфораструктури.

Також, на жаль, загинув один чоловік. Про наслідки обстрілу поінформував голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Дивіться також Росія вдарила "Шахедами" по Конотопу: пошкоджено лікарню та будинки 

Що відомо про атаку на Кривий Ріг?

Зазначається, що росіяни протягом ночі й ранку обстрілювали місто ударними БпЛА. Через це пошкодження зазнав об'єкт інфраструктури. 

Згодом Вілкул повідомив про новий удар по інфраструктурі й додав, що внаслідок атаки є жертва, ще один чоловік – поранений.

При цьому всі служби, комунальний транспорт, лікарні й соціальні установи у Кривому Розі продовжують працювати.

Тим часом окупанти били й по інших районах Дніпропетровщини. Під прицілом опинилися:

  • Нікополь;
  • Марганецька громада;
  • Мирівська громада;
  • Покровська громада;
  • Червоногригорівська громада. 

Унаслідок обстрілу один чоловік отримав поранення. Пошкоджені приватні будинки та господарська споруда.

 

