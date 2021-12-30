У Кривому Розі немовля померло від алкогольної інтоксикації
Джерело:"Днепровская Панорома"
У Кривому Розі трапилася моторошна трагедія з 5-місячним малюком. Немовля померло внаслідок гострої алкогольної інтоксикації.
Деталі трагедії у Кривому Розі
Прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт. Справу відкрили за статтею про злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною.
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Батьки свою провину у скоєному злочині визнали у повному обсязі. Вони уклали з прокурором угоду про визнання провини.
На Харківщині загинула 6-місячна дівчинка
На трасі М-03 біля села Волохів Яр на Харківщині трапилася моторошна ДТП. Загалом в аварію потрапили 3 автівки. Toyota і "ГАЗель" не розминулися й від удару одне авто відкинуло на вантажівку MAN.
За кермом Toyota перебувала 34-річна жінка, на задньому сидінні без автокрісла лежала її 6-місячна донька. Унаслідок аварії дитина отримала травму голови і загинула на місці події.
Останні інциденти з неповнолітніми в Україні
- 29 грудня у Черкасах поліцейські забрали новонароджену дитину у нетверезих батьків. Малюк був недоглянутим та мав ознаки переохолодження.
- 26 грудня двоє дітей провалилися під лід у селищі Завалля Кіровоградської області. Відомо, що вони пішли кататися на санках та вийшли на середину річки. Вижити неповнолітнім не вдалося.
- У той же день на Закарпатті 34-річний п'яний водій наїхав на 2 дітей, які стояли на краю проїжджої частини. Внаслідок ДТП загинув 9-річний хлопчик, а 8-річного – забрали у лікарню з діагнозом закритий перелом тазобедренного суглоба.