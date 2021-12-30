Деталі трагедії у Кривому Розі

Прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт. Справу відкрили за статтею про злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною.

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Батьки свою провину у скоєному злочині визнали у повному обсязі. Вони уклали з прокурором угоду про визнання провини.

На Харківщині загинула 6-місячна дівчинка

На трасі М-03 біля села Волохів Яр на Харківщині трапилася моторошна ДТП. Загалом в аварію потрапили 3 автівки. Toyota і "ГАЗель" не розминулися й від удару одне авто відкинуло на вантажівку MAN.

За кермом Toyota перебувала 34-річна жінка, на задньому сидінні без автокрісла лежала її 6-місячна донька. Унаслідок аварії дитина отримала травму голови і загинула на місці події.

Останні інциденти з неповнолітніми в Україні