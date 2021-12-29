Мчав на червоне: водій Ford збив жінку в центрі Дніпра – відео з місця автопригоди

Водій автомобіля Ford збив жінку в центрі Дніпра. Потерпіла переходила дорогу на зелений сигнал світлофора.

Відео з місця автопригоди оприлюднили очевидці події 29 грудня. На ньому чітко можна побачити, що керманич авто порушив правила дорожнього руху.

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Подробиці ДТП у Дніпрі

Водій їхав на великій швидкості проспектом Пушкіна з боку вулиці Фабра. На дорозі була ожеледиця, тож чоловік не зміг вчасно загальмувати.

Внаслідок цього, машину занесло і він збив жінку, яка саме почала йти по регульованому переходу. В останній момент вона спробувала відскочити назад, але удару уникнути не вдалося.

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Водій забрав потерпілу

На відео також видно, що після зіткнення водій зупинився та вибіг з машини. Потерпілій намагалися допомогти й очевидці, які викликали на місце поліцію.

За інформацією ресурсу "Дніпро оперативний", правоохоронців учасники автопригоди так і не дочекалися. Винуватець ДТП посадив жінку у свій автомобіль та відвіз у невідомому напрямку.

Моторошна аварія з таксі

Інший жахливий випадок на дорозі в Дніпрі стався в ніч на 23 грудня. На перехресті вулиці Воронезької та проспекту Слобожанського автомобіль на шаленій швидкості врізався у таксі.



Під час аварії у Дніпрі не розминувся легковик і таксі / Фото "Інформатора"

Відомо, що водій легковика не надав переваги в русі таксисту і суттєво пом’яв транспортний засіб. У аварії серйозно травмувалася дівчина, ще одна потерпіла відмовилася від госпіталізації.