Видео с места происшествия обнародовали очевидцы 29 декабря. На нем четко можно увидеть, что водитель авто нарушил правила дорожного движения.

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Подробности ДТП в Днепре

Водитель ехал на большой скорости по проспекту Пушкина со стороны улицы Фабра. На дороге была гололедица, поэтому мужчина не смог вовремя затормозить.

В результате этого, машину занесло и он сбил женщину, которая как раз начала идти по регулируемому переходу. В последний момент она попыталась отпрянуть назад, но удара избежать не удалось.

На переходе в Днепре водитель Ford сбил женщину: смотрите видео

Водитель забрал потерпевшую

На видео также видно, что после столкновения водитель остановился и выбежал из машины. Потерпевшей пытались помочь и очевидцы, вызвавшие на место полицию.

По информации ресурса "Днепр оперативный", правоохранителей участники происшествия так и не дождались. Виновник ДТП посадил женщину в свой автомобиль и увез в неизвестном направлении.

Жуткая авария с такси

Другой ужасающий случай на дороге в Днепре произошел в ночь на 23 декабря. На перекрестке улицы Воронежской и проспекта Слобожанского автомобиль на бешеной скорости врезался в такси.

Во время аварии в Днепре не разминулась легковушка и такси / Фото "Информатора"

Известно, что водитель легковушки не предоставил преимущества в движении таксисту и существенно помял транспортное средство. В аварии серьезно травмировалась девушка, еще одна потерпевшая отказалась от госпитализации.