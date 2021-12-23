Моторошне зіткнення відбулося на перехресті вулиці Воронезької та проспекту Слобожанського. В результаті серйозно травмувалася дівчина.

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Необачність могла коштувати життя

За попередньою інформацією, водій легковика Hyundai служби таксі Bolt не надав переваги в русі, перетичнаючи проспект Слобожанський. Через це в нього на шаленій швидкості врізався Daewoo Lanos. Від удару в таксі вщент розтрощило передню частину.

Важливо! Наразі невідомо, пасажиркою якої саме машини була постраждала дівчина.

Смертельна ДТП у Дніпрі

У ніч проти 16 грудня у Дніпрі сталася ще одна карколомна аварія. У ній загинула 19-річна дівчина, а також серйозно постраждали водій та ще одна пасажирка. Повертаючи на мосту, хлопець втратив керування, перекинувся та зачепився дахом авто за перила. Зрештою керманича довелося вирізати з понівеченої автівки спецзасобами.

У Дніпрі сталася страшна аварія з таксі та Lanos: відео

Момент зіткнення автівок на перехресті у Дніпрі: відео

Текст публікації "Дніпра оперативного":

Дорожньо-транспортна пригода на перетині вулиці Воронезької та проспекту Слобожанського. За попередньою інформацією, Hyundai служби таксі Bolt не надав перевагу в русі й врізався у Lanos. Внаслідок аварії постраждала дівчина.