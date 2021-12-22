Судячи з відео з місця інциденту, водій "японця" не обрав безпечну швидкість та не врахував складну дорожню ситуацію. Він намагався уникнути зіткнення, однак зупинитися машина не могла через слизьке покриття.

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Внаслідок ДТП постраждали щонайменше троє пішоходів.

Протягнув тротуаром та переїхав

Інцидент стався ввечері 22 грудня на вулиці Панікахи у житловому масиві "Тополя".

Власник BMW виїжджав з парковки торгового центру та зупинився, аби пропустити пішоходів.

У цей момент водій Subaru рухався з боку Запорізького шосе та не зміг зупинитися на червоне.

Після зіткнення машин "японця" відкинуло у людей, які переходили дорогу.

Легковик збив щонайменше 3 людей, підім'яв їх під себе та протягнув тротуаром. Зупинилася машина лише після того, як переїхала одного з потерпілих.

На місці події працюють медики швидкої та поліцейські. Стан постраждалих наразі невідомий.

За фактом масштабної аварії правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження. Його кваліфікація залежатиме від ступеню важкості травм пішоходів.

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