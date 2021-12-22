Судя по видео с места инцидента, водитель "японца" не выбрал безопасную скорость и не учел сложную дорожную ситуацию. Он пытался избежать столкновения, однако остановиться машина не могла из-за скользкого покрытия.

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В результате ДТП пострадали по меньшей мере трое пешеходов.

Протащил по тротуару и переехал

Инцидент произошел вечером 22 декабря на улице Паникахи в жилом массиве "Тополь".

Владелец BMW выезжал с парковки торгового центра и остановился, чтобы пропустить пешеходов.

В этот момент водитель Subaru двигался со стороны Запорожского шоссе и не смог остановиться на красный.

После столкновения машин "японца" отбросило на людей, которые переходили дорогу.

Легковушка сбила не менее 3 человек, подмяла их под себя и протащила по тротуару. Остановилась машина лишь после того, как переехала одного из пострадавших.

На месте происшествия работают медики скорой и полицейские. Состояние пострадавших пока неизвестно.

По факту масштабной аварии правоохранители должны открыть уголовное производство. Его квалификация будет зависеть от степени тяжести травм пешеходов.

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