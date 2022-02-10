Пролунав вибух під мерією Кривого Рогу: провели навчання СБУ – відео моменту вибуху

Із міськради Кривого Рогу 10 лютого почали евакуйовувати працівників через загрозу вибуху. ЗМІ повідомляють, що бомбу нібито міг принести кур'єр "Нової пошти".

Згодом там пролунав вибух. Про це написали місцеві журналісти приблизно о 12 годині. На цей момент евакуація вже тривала.

Зауважте СБУ запобігла теракту у Києві: затримали завербованого агента білоруських спецслужб

Хто про це повідомив

Наразі відомо, що про потенційну небезпеку повідомили в поліцію. Службовець муніципальної гвардії сказав, що імовірну вибухівку нібито приніс кур'єр "Нової пошти". Там всередині був невідомий металевий предмет.

За його словами, посилку відправили з Білорусії виконувачу обов'язків меру Кривого Рогу Олександру Вілкулу. Проте наразі це ніяк офіційно не підтверджували.



Коробка, де був підозрілий предмет / Скриншот 24 каналу

Пролунав вибух

Згодом журналіст місцевого видання повідомив, що там пролунав вибух. Правоохоронці сказали, що він був контрольований. Вибухотехнік встановив на коробку спеціальний пристрій і тоді вона вибухнула. Люди внаслідок цього не постраждали.

Трансляція з місця події: дивіться відео

Проводили навчання СБУ

У поліції Кривого Рогу розповіли журналістам 24 каналу, що це, ймовірно, були навчання Служби Безпеки України.

Телеграм "Новини.LIVE" пише, що цю інформацію вже підтвердили у Криворізькому відділі СБУ. Там розповіли, що за легендою посилку з Білорусі справді приніс кур'єр.

Муніципальна гвардія винесла коробку на вулицю. Проте згодом службовці трішки почекали та лише через 20 хвилин викликали поліцію. Всі екстрені служби міста справилися з навчаннями та відпрацювали дуже швидко.

Правоохоронці працюють біля міськради Кривого Рогу: дивіться відео

Читайте повний текст допису телеграму "Свої.Кривий ріг":

У мерії Кривого Рогу може бути бомба. Про це заявив у поліцію працівник Муніципальної гвардії. За попередньою інформацією, посилку з імовірною вибухівкою нібито приніс кур'єр Нової пошти. Нібито її відправлено з Білорусії.

Із будівлі міськвиконкому розпочалася евакуація.